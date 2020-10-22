Son dakika haberleri: Komşuların çöp kavgası kamerada - Son Dakika

ŞANLIURFA'da aynı apartmanda oturan iki aile arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre, aynı apartmanda oturan komşu kadınlar arasında bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme-tokat kavgaya dönüştü. Kavgada kucağındaki oğluyla birlikte darp edildiğini öne süren Rukiye Çapar, komşusu E.K.'den şikayetçi oldu.Yaşanan kavga ise güvelik kamerasına yansıdı.
- Kaynak: DHA
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