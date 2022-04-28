Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ

28.04.2022 10:17

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da zihinsel ve fiziksel engelli Şevket S. (66), 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı (62) bıçaklayarak öldürdü.

ANTALYA'da zihinsel ve fiziksel engelli Şevket S. (66), 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı (62) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Komşu olan Ömer Arıcı ve Şevket S. arasında bahçeden izinsiz yakacak odun alınması konusunda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Şevket S., yanındaki bıçakla Ömer Arıcı'yı koltuk altından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ömer Arıcı, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası evine giden Şevket S., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Şevket S.'nin, cinayetin sebebini soran polislere, bahçeden odun almak için tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüpheli Şevket S.'nin zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ
Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ
Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ
Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ

YORUMLAR
500
Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Plaj Futbolu Milli Takımı Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor Plaj Futbolu Milli Takımı Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Manavgat, Engelli, Milli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: KOMŞULARIN 'ODUN' TARTIŞMASI 1 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement