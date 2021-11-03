Son dakika haberleri: Komşusunu öldüren öğretmen için savcı müebbet hapis istedi - Son Dakika

KAYSERİ'de komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla ateş ederek öldüren öğretmen Mustafa Dinçer'in (35) tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Heyet, Dinçer ile Dörttepe arasında, yarın görülecek tehdit ve hakaret davasının sonucunun beklenmesine, sanığın bulunduğu cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmayı, karar vermek üzere 8 Kasım'a erteledi.

Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.