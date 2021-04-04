BALIKESİR KÖMÜR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SAVAŞTEPE- BALIKESİR YOLU KAPANDI - Son Dakika

BALIKESİR KÖMÜR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SAVAŞTEPE- BALIKESİR YOLU KAPANDI

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü TIR, devrildi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü TIR, devrildi. TIR'ın dorsesinden yola saçılan kömür tozu nedeniyle kapanan Savaştepe- Balıkesir kara yolu, yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Savaştepe'de, Balıkesir yönüne giden Harullah Bulut (35) yönetimindeki 35 KAS 71 plakalı kömür tozu yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'ın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla Balıkesir- Savaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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