Son dakika haberleri | KOMÜT Başkanı Bulut: "Eski binaların dönüşümü tamamlanmalıdır" - Son Dakika

Son dakika haberleri | KOMÜT Başkanı Bulut: "Eski binaların dönüşümü tamamlanmalıdır"

03.11.2020 16:10
Son dakika haberleri | KOMÜT Başkanı Bulut:

Son dakika haber: Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, insanlara mezar olan eski binaların dönüşümünün tamamlanması gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır.

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, insanlara mezar olan eski binaların dönüşümünün tamamlanması gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır. Tüm bunların yanında 1999 depreminden önce yapılan binalara düzenli olarak denetimlerin yapılması, binaların kimliğinin oluşturulması ve dayanıklılığı düşük olan binaların ivedilikle dönüştürülmesi gerekmektedir" dedi.

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, İzmir depreminin ardından yaraları sarmaya çalıştığımızı ifade ederek, " Türkiye'miz yine bir acı yaşadı. İzmir'de meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan hayatını kaybedenlerin acısını yaşarken, enkaz altından günler sonra çıkan ve elinden tuttuğu itfaiyeci gibi bizi de umuda bağlayan kurtarma anlarına tanık oluyoruz. Umarız halen enkaz altında olan İzmirli kardeşlerimiz de sağ salim kurtarılırlar. Dualarımız onlar ve tüm imkanlarıyla seferber olan devletimiz ve kurtarma ekipleriyle olacak. İzmir Depremi, her zaman olduğu gibi bize yine depremin değil çarpık kentleşme, yanlış yapılaşma ve kötü yapılan binanın öldüreceğini bir kez daha göstermiştir. Bu depremde de yıkılan binaların tamamının 1999 depreminden önce yapılan binalar olması kentsel dönüşümün zaruri, olmazsa olmaz bir zorunluluk olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye'de maalesef 2000 yılından önce yapılan binalar, kalitesiz malzeme, kötü müteahhitlik, yetersiz mühendislik ve işçilik yüzünden can almaya devam etmektedir. Diğer yandan son 20 yılda yapılan kentsel dönüşüm ve yapı kalitesine yönelik çalışmaların isabetini de gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin yanlış, kasıtlı ve bilinçsiz eleştirilerin aksine inşaata, yeni konut üretimine ve kentsel dönüşüme ihtiyacı devam etmektedir. İnsanlarımıza mezar olan eski binaların dönüşümü tamamlanmalı, kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır. Tüm bunların yanında 1999 depreminden önce yapılan binalara düzenli olarak denetimlerin yapılması, binaların kimliğinin oluşturulması ve dayanıklılığı düşük olan binaların ivedilikle dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu binalarla ilgili kamu kurumlarının atacağı her türlü adıma vatandaşlarımız da destek olmalıdır. Diğer yandan müteahhitlik mesleğinin kurumsal yapısının daha da pekişmesi için ilgili devlet kurumlarının denetimlerini daha da arttırması elzemdir. Türkiye, onlarca yılda kaybettiği güvenli ve kaliteli yapı üretimi mesafesini kısa sürede kazanmak zorundadır. Türkiye'ye son 20 yılda milyonlarca yeni ve güvenli yaşam alanı üreten inşaat sektörü, bu yükü omuzlamaya hazırdır. Halkımızın güvenliği ve konforu, ülkemizin refahı, depremden korkmamak için kaliteli konut üretiminin önemi, umarız daha da iyi anlaşılacaktır." - KONYA

Son dakika haberleri | KOMÜT Başkanı Bulut: Eski binaların dönüşümü tamamlanmalıdır

Yönetim Kurulu, Adem Bulut, Mezar, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KOMÜT Başkanı Bulut: 'Eski binaların dönüşümü tamamlanmalıdır' - Son Dakika


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