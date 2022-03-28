Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı

28.03.2022 23:16
Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçlanan 2 Ruanda askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçlanan 2 Ruanda askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, M23 üyelerinin bugün KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan askeri karakollara yönelik saldırılarına destek verdiği suçlamasıyla 2 Ruanda askeri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan askerlerin nerede tutulduğu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Chanzu ve Runyonyi bölgelerinde M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalardan dolayı bölge sakinlerinin Chanzu ve Runyonyi'yi terk ederek Uganda'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

KDC'de "Kasika Katliamı"nın sorumlusu olarak görülen Ruanda, sık sık ülkedeki silahlı gruplara yardım etmekle suçlanıyor.

Kasika Katliamı

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi KDC'deki Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra, Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler Kasika Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteriliyor.

KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.

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23 Mart, Ruanda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı - Son Dakika


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