Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 24 sivil öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 24 sivil öldürüldü

27.06.2022 15:04
Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 24 sivil öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hafta sonu yaşanan iki ayrı saldırıda 24 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hafta sonu yaşanan iki ayrı saldırıda 24 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

KDC merkezli Mamove adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Kinos Katuho, basına yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından sivillere yönelik saldırılar düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Katuho, 25 Haziran'da ve dün yaşanan iki ayrı saldırıda 24 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kuzey Kuvi'nin Beni bölgesinde 25 Haziran'da yaşanan saldırıda 15, Beni-Kasindi yolunda dün yaşanan saldırıda ise 9 kişinin öldürüldüğünü belirten Katuho, ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu kaydetti.

Katuho, saldırılarda bazı köylerin ateşe verildiğini ve 15 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 24 sivil öldürüldü - Son Dakika

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