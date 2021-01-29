Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Sylvestre Ilunga, Meclis Genel Kurulunda yapılan güven oylamasını büyük farkla kaybetmesinin ardından istifa etti.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başbakan Ilunga'nın, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye istifasını sunduğu belirtildi.
Mecliste 27 Ocak'ta, 500 milletvekilinden 382'sinin katılımıyla gerçekleşen güven oylamasında, milletvekillerinin 367'si hükümetin düşmesi için oy kullanmıştı.
Kaynak: AA
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