Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 16 sivili öldürdü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu şehrine bağlı Banyali-Kilo köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası bölgede KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.