Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

Son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bini aştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bini aştı.

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KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 135'a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 3 bin 948 kişi iyileşti, 190 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Kinşasa 6 bin 923, Kongo Central 352, Güney Kivu 276 ve Kuzey Kivu 203 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 614 bini aştı, 13 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kongo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti - Son Dakika Dünya
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