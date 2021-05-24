Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi ise komşu ülke Ruanda'ya sığındı.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti