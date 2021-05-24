Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.
Goma Volkanik Gözlemevi Direktörü Celestin Kasereka Mahinda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 7 kişinin, volkan patlamasının yaşandığı bölgede gezdikleri sırada zehirli gaza maruz kaldıklarını kaydetti.
Mahinda, son açıklanan 7 kişi ile birlikte volkan patlaması nedeniyle ölü sayısının 22'ye yükseldiğini söyledi.
Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi ise komşu ülke Ruanda'ya sığındı.
Cumartesi faaliyete geçen Nyiragongo, dünyanın en aktif yanardağları arasında gösteriliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika