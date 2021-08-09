Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde 2014'ten bu yana 2 bin asker öldürüldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde 2014'ten bu yana isyancıların saldırılarında en az 2 bin askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuzey-Kivu Askeri Valisi Tuğgeneral Sylvain Ekenge basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu eyaletinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ile KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) arasındaki çatışmalarda 2014'ten bu yana en az 2 bin askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ayrıca Ekenge, ülkede şiddet olaylarının devam ettiği Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde 7 Mayıs'ta ilan edilen askeri kuşatmanın uzatılabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla askeri kuşatma ilan edilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.