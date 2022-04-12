Son dakika haberleri... Kongo'nun Ituri eyaletindeki isyancı saldırısında ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların dün başlattığı saldırıda ölü sayısı 31'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Mangusu köyüne Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) adlı isyancı grup dün saldırı başlattı.

İsyancılar şu ana kadar en az 31 sivili öldürdü.

Bölgede isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalarda birçok ev ateşe verilmiş, 21 sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan sonra bölge sakinleri evlerini terk ederek Bunia kasabasına doğru hareket etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaklaşık 3 haftadır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.