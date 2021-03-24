Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde mama yerken başını konserve kutusuna sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Babadağ TOKİ Konutları'ndaki, bir apartmanın zemin katındaki balkonda bir sokak kedisinin başının konserve kutusuna sıkıştığını görenler itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, kediyi konserve kutusunu keserek kurtardılar. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin yeniden doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.