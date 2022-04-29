Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

29.04.2022 09:56

Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağı'nda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferman Can G. idaresindeki 07 CZB 96 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp Tarık Akan Parkı'na takla attı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Ferman Can G. ile 4 kişi yaralandı. Bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri takla atarak ters dönen araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastanelere kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Ayşe Çatlı-İHA)

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


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