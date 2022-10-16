Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı

16.10.2022 09:39

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün yaklaşık 25 metrelik şarampole düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün yaklaşık 25 metrelik şarampole düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Osmaniye- Gaziantep D-400 Karayolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 80 AC 853 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole düştü. Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan T.B. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince minibüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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