Kaza, Osmaniye- Gaziantep D-400 Karayolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 80 AC 853 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole düştü. Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan T.B. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince minibüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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