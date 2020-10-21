Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)

21.10.2020 19:09
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2), System.String[]

Son dakika haberleri... VATANDAŞTAN TEPKİİzmir'de yoldaki su birikintisi yüzünden sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsünün yol kenarındaki 2 eve çarptığı ve 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası mahalleli tepki gösterdi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

İzmir'de yoldaki su birikintisi yüzünden sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsünün yol kenarındaki 2 eve çarptığı ve 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası mahalleli tepki gösterdi. Kazanın olduğu sokakta yaşayan Zekiye Bilir, sabah gürültüye uyandıklarını ifade ederek, "Güm diye bir ses geldi. Ambulanslar yaralıların hepsini hastaneye götürdü. Gördüğümüz kadarıyla şoför de yaralandı. Arkadan itfaiyeler, ekipler geldi, belediyeden zabıtalar geldi burası allak bullak oldu. Geçen sene yine aynı bölgede 4 sefer kaza meydana geldi. Bu sene ise 2 kez kaza oldu" dedi.

'İNSANLAR KORONADAN DEĞİL, BU OTOBÜSLERDEN ÖLECEK'Tepkisini sürdüren Zekiye Bilir, "CHP İzmir'e hiçbir şey yapmıyor. Neresi yıkılıyor ise ora bırakılıp gidiliyor. Madem CHP, CHP'liğini gösterecek ise gelsin bu yolları yapsın. İnsanların hayatları ile oynamasınlar. Korona, korona değil millet bu belediye otobüslerinden ölecek. Yani biz bunu istiyoruz devletimizden bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yollarımızı yapsınlar bizim can güvenlimizi sağlama alsınlar şoförlerine söylesinler dikkatli gitsinler. Ben kaza sonrasında gördüğüm manzara karşısında üzüldüm" diye konuştu'ÇÖZÜM İSTİYORUZ'Mahalleli Hülya Esen ise, "Bugün o yaşlı teyze ölseydi, veya diğer taraftaki evli çift ölse idi CHP bunu mu bekliyor? İzmir Belediyesi neyi bekliyor anlamış değiliz. Koca kadının kaç yaşında kimsesi yok, ben her kazada koşarak geliyorum buraya, kendisi ablam oluyor. Biz korkuyoruz ve çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.'DUVARLAR, KAPILAR HEPSİ İÇERİ ÇÖKMÜŞ'Evi hasar görenlerden birinin yakını Nesrin Çankara, "Sabah oğlum, geldi haber verdi ben de buraya koşarak geldiğimde kayınvalidemin evi bu haldeydi. Annem Allah'tan içerideydi. faciadan kurtuldu. Duvarlar kapılar, hepsi içe doğru çökmüş vaziyette. Biz de panikle geldik acaba kayınvalidem arabanın altında mı kaldı diye, Allahtan değilmiş" diye konuştu.

Öte yandan kaza sonrası gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasar gören evlerle ilgili çalışma yaptı.

Hasan AKYILDIZ- Cemal YILDIRIM/İZMİR,


Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2)

Koronavirüs, Sabah, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı (2) - Son Dakika

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