Kaza, saat 16.03 sıralarında Konya Beyşehir Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Hasan Basri Ecevitçi idaresindeki 06 BAA 386 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki 38 ADK 421 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Basri Ecevitçi olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Hasan Basri, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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