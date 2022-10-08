Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

08.10.2022 17:29

Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti Konya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.03 sıralarında Konya Beyşehir Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Hasan Basri Ecevitçi idaresindeki 06 BAA 386 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki 38 ADK 421 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Basri Ecevitçi olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Basri Ecevitçi'nin Beyşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti Ankara haberleri! Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti Ankara haberleri! Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Kaynak: İHA

Hasan Basri, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement