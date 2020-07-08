Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2...

Son dakika 3. sayfa haberi... Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2 ölü Otomobilin çarptığı 17 ve 18 yaşındaki iki genç kız hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki...

Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2 ölü

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Otomobilin çarptığı 17 ve 18 yaşındaki iki genç kız hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki kız arkadaşa daha sonrada bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 17 ve 18 yaşındaki iki kız genç kız hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.45'te Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki A.I. idaresindeki 41 ACL 336 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otobüse daha sonra Büşra Ülüslar 17 ve Sedef Yılmaz 18 yaşındaki iki kıza çarptı. İki kızı altına alan otomobil daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde bir kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer kızında kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pikapta bulunan sürücü A.I ve B.S. yaralandı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 02:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2... - Son Dakika
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