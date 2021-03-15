Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı(2)(Kaza anı görüntüsüyle)

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir servis minibüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkması sonu sahil bandına uçtu. Meydana gelen feci kaza, saniye saniye saniye çevredeki bir kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otoyoldan hızlı gelen servis minibüsü, kavşağa dalarak trafik lambalarına çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kazada ağır yaralanan Murat D. ve Ahmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.