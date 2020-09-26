Son dakika haberleri | Konut yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri | Konut yangını

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Hekimzade Mahallesi 299. Sokakta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin zaman kaybetmeden müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında konutta büyük çaplı hasar meydana gelirken itfaiye yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Konut yangını
Son dakika haberleri | Konut yangını
Son dakika haberleri | Konut yangını
Son dakika haberleri | Konut yangını

Balıkesir, Edremit, Yangın, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:54 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Konut yangını - Son Dakika

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