Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

02.12.2020 21:39

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Bülent Angın ve Turgut Özal bulvarlarının, kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı

Merkez Çukurova ilçesinde Ali Özsaylı, engelli 15 yaşındaki oğlu Ömer Özsaylı ile polis denetim noktasını ziyaret etti. Polislerle görüşen Ömer için ekipler araçtan siren çaldı, Ömer'e maske taktı.

Baba Ali Özsaylı, oğlunun polisleri çok sevdiğini, hemen hemen her gece bir polis ekibini bulup onlarla görüşmek istediğini, bu nedenle ekipleri ziyaret ettiğini belirtti.

Mersin

Mersin'de kısıtlamaya uyulduğu ve sokakların sakin olduğu gözlendi.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarına sessizlik hakim oldu.

Kentte önlem alan polis ekipleri, ana caddelerde ve kavşaklarda denetim yaptı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Hatay

Hatay'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.

Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Aksaray, Karaman, Konya, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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