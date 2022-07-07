Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama

07.07.2022 16:36
Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama

Son dakika haberler... Konya'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Konya'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, adliye binası önünde, meslektaşının bürosunda görev başında, çağ dışı bir zihniyet tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Duydukları kederin tarif edilemez olduğunu anlatan Aladağ, şunları kaydetti:

"Avukatların ve doktorların sistematik şekilde hedef gösterilmesini reddediyoruz. Bu ve benzer gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırıları, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan öte bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Konya Şehir Hastanesi'nde görev başında aynı zihniyetin ürünü olan menfur bir saldırı sonucu katledilen sağlık çalışanı doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."

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Kaynak: AA

Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama - Son Dakika

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