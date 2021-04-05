Son dakika haberleri... KONYA ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN GELDİĞİ OKULDA KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan Tolga K., 2 oğlunu görmeye geldiği okulda tartıştığı kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Olay sonrası kaçan Tolga K., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu önünde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasındaki Tolga K., 1'inci ve 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve anneleriyle kalan 2 oğlunu görmek için okula geldi. Tolga K., okul önünde kayınpederi Ramazan Başarı ile karşılaştı. Tolga K. ve Başarı arasında, iddiaya göre, boşanma davası ve çocukların velayeti konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga K., kayınpederi Başarı'yı göğsünden bıçakladı. Başarı, kanlar içinde yere yığılırken, Tolga K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Başarı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Başarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tolga K. de polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.