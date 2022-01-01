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Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

01.01.2022 21:13
Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Konya- Ankara kara yolu hastane kavşağında, İsmail Gündoğan (37) idaresindeki 31 Z 1019 plakalı otomobil ile Furkan Özbayık (23) yönetimindeki 42 DP 8330 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Gündoğan yara almazken beraberindeki eşi Zeynep Gündoğan (37), çocukları A.G. (4) ve S.G. (1) ile diğer sürücü Özbayık yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Hastane, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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