Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Saldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'nın da bayram tatili için geldiği Konya'daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı. İngiltere'ye dönmek için Ankara'da uçağa binen Çetin Dedeoğulları'nın kalkışa dakikalar kala ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini öğrenip, uçaktan indiği öğrenildi.

Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çetin Dedeoğulları'na sarılıp taziye de bulundu.