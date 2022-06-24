Konya 'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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