Arkadaşını yanlışlıkla vurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Arkadaşını yanlışlıkla vurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı

14.07.2022 16:50

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, silahını gösterirken arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, silahını gösterirken arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Horozluhan Mahallesi'nde, Zafer Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde tabancayla vurulan Osman Kamacı, bacağından yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Kamacı, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, alınan ifadeler ve eşkal bilgileri doğrultusunda tespit ettiği şüpheli R.E.A'yı gözaltına aldı.

Zanlı, ilk ifadesinde, Kamacı'nın arkadaşı olduğunu, silahını gösterirken yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını yanlışlıkla vurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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