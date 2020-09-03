Son dakika haberleri... Konya'da belediye yatırımıyla açılan termal tesis şifa dağıtacak - Son Dakika

Konya'da, Karatay Belediyesinin İsmil Mahallesi'nde 100 milyon liralık yatırımla hizmete açtığı termal tatil köyü, şifalı suyu, sauna, hamam ve havuzların yanı sıra park ve peyzajıyla yerli turistin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 100 bin metrekare alana kurulu tesis, tüm odalarında bulunan termal küvet ile misafirlerine şifalı suya her an erişebilme imkanı sunuyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmalarda, eklem ve kas sistemi rahatsızlıkları, romatizma, bel-boyun ağrıları gibi birçok rahatsızlığa fayda sağlayabileceği belirtilen termal suyuyla şifa kaynağı olacak tatil köyü, yetişkinler ve çocuklara özel eğlence mekanlarıyla ziyaretçilerine keyifli bir sağlık tatili vadediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, 5 Ağustos'ta hizmete açılan Karatay Termal Tatil Köyü'ne kısa sürede yoğun ilgi gösterildiğini anlattı.

Tatil köyünün spor, sağlık ve yaşam merkezi olarak hizmet vereceğini ifade eden Kılca, şunları söyledi:

"Kovid-19 güvenli turizm sertifikasını aldık. Turistler, tesisimizden güven ve huzur içinde istifade edebilirler. 500 kişi kapasiteli tesisimizde kongre merkezimiz ve büyük salonlarımız var. Kadın-erkek ayrı havuzları, çocuk ve gençlerin hoşça vakit geçireceği oyun eğlence alanları mevcut. Bir kilometre uzunlukta yürüyüş parkuru, odaların hepsinde termal havuzlar mevcut. Ayrıca odalar yarım mutfak şeklinde tasarlandı. Büyük teveccüh var, geri dönüşler çok güzel. Gelenler olanaklardan çok memnun."

Kılca, tesislerdeki suyun mineralizasyon değerinin oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, yapılan incelemede suyun birçok hastalığa faydalı geldiğinin tespit edildiğini bildirdi.

"Konya için yeni bir turizm merkezi oldu"

Bel ve boyun ağrısı olanların, ameliyat sonrası sancıları olanların, romatizmal ve cilt hastalıkları bulunanların tesiste şifa bulabileceğini anlatan Kılca, şöyle devam etti:

"Spa merkezi, masaj imkanları var. Konya'nın en büyük termal havuzu en büyük jakuzisi de buradadır. Konya için yeni bir turizm merkezi oldu. Buranın marka değeri oluşması için yatırım yaptık. Buralara yatırımcı çekmeyi, yeni istihdam kaynakları oluşturmayı hedefliyoruz. Arazi ve su mevcut. Yatırımcılar gelirse bizlerle görüşebilirler, herkese kapımız açık. Burada yeni bir yaşam alanı ve cazibe merkezi oluşturmanın ilk adımı atıldı. İnşallah ileride burası daha büyük bir marka değerine ulaşacaktır."