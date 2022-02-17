Üye Girişi
Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

17.02.2022 15:57
Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün (41) silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler Gül (38) Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Yakınlarınca teslim alınan cenaze, Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serdar Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Tatlıcak, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement