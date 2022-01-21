Son dakika haberleri! Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgada 5 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Bardakçı, tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan Nurkoyuncu, Hüseyin, Alişan ve Yaşar Bardakçı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Muhammet Bardakçı, savunmasında, önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Olayda hayatını kaybeden İsmail Kurul'un annesi Keziban ile babası Muhammed Esad Kurul, suçluların en ağır cezayı almalarını istedi.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bardakçı'nın tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak'ta, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda ikisi ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19) hayatını kaybetmişti.

Muhammet Bardakçı hakkında kasten öldürme ve yaralama suçlarından dava açılmıştı.