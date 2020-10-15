Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı

15.10.2020 17:16
Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı, System.String[]

Son dakika haberleri... - Konya'da büyük dönüşüm başladı Konya tarihinde iz bırakacak kentsel dönüşüm için Mevlana Müzesinin yakınındaki Mevlana Çarşısında yıkım çalışmalarına başlandı.

- Konya'da büyük dönüşüm başladı

KONYA - Konya tarihinde iz bırakacak kentsel dönüşüm için Mevlana Müzesinin yakınındaki Mevlana Çarşısında yıkım çalışmalarına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için en önemli dönüşüm çalışmalarından birinin başlayacağı Mevlana Çarşısında açıklamalarda bulundu. Konya'da yaşayıp da Mevlana Çarşısı'ndan alışveriş yapmamış insan sayısının çok az olduğunu belirten Başkan Altay, "Onun için biraz zor bir karardı aslında. Ama o gün iyi niyetle yapılan bu çarşı, başladığı günden itibaren de bir tartışma konusu oldu. Tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde yüz mutabakatla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İyi niyet olmasaydı bu dönüşüm mümkün olmazdı. Burada Konya'nın güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Burası aslında Konya'nın en kıymetli yeri. Çünkü Mevlana Meydanına bakıyor. Elhamdülillah bugün mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Altın Çarşı'da da şu anda yüzde 80'e gelmiş durumdayız. Altın Çarşı için de hedefimiz en geç 1 Ocak itibariyle yıkıma başlamak. Sözleşme süremiz 14 ay ama biz 2021'in Eylül'üne kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz geldiğinde Konya'ya yakışır bir mekan haline gelecek" dedi.

Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu'na gidecek kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya'nın tüm projelerinde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanımızın hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de çok ses getirecek bir proje olacak"

Esnafa mahcup olmadan dönüşüm projesini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu yapıyla birlikte aslında hedeflediğimi şey şu; Bedesten'e doğru, Aziziye'ye doğru, İplikçiye, Alaaddin'e ve Şems'e doğru bir hareket oluşturmak istiyoruz. Çünkü insanların buraya gelmesini arzu edeceğimiz bir mekan olsun istiyoruz. Sadece Konya'da değil, Türkiye'de çok ses getirecek bir proje olacağına inanıyorum. Konyalı esnafa ne kadar teşekkür etsek az. İnşallah bu dönüşümü, bu değişimi devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü Konya'nın kalbi türbedir. Bizim de türbe etrafını düzenlememiz lazım. Karatay Belediyemiz ile de çok önemli bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah orada da Konya için güzel ticaret alanları oluşturmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Konya'yı dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmayı arzu ediyoruz"

Konya'yı Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu şehir bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize, bize çok büyük destek verdi. Her seçimde rekorlar kırarak destek verdi. Sandıkta vatandaşımız gereğini yaptı. Şimdi gereğini yapma sırası bizdedir. Biz de gece gündüz demeden Konya'nın tüm projelerini takip ediyoruz. İnşallah burası çok güzel bir cazibe merkezine haline gelecek. Bedesten'le, Şükran Mahallesiyle, Alaaddin Caddesi'nde yaptığımız cephe iyileştirmeleriyle, Alaaddin kazılarının tamamlanmasıyla, eski rektörlük binasına Büyükşehir Belediyesi'nin taşınması, Hz. Mevlana'nın evinin olduğu yerde yapılacak çalışmalar, Şems düzenlemesinin tamamlanması, Eski Sanayi Mektebi'ne yapılacak müze, Tekel binasına yapılacak müze, Altın Çarşı, Mevlana Çarşısı ve türbeyle Mevlana Kültür Merkezi arasında yapacağımız çalışmaların bütününe baktığınızda inşallah 2023'te çok daha farklı bir Konya'yı hep birlikte göreceğiz. Mevlana Çarşısı'ndaki dönüşümün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay açıklamalarının ardından iş makinesini kullanarak yıkımı başlattı.

Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı
Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı
Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı
Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Konya'da büyük dönüşüm başladı - Son Dakika


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