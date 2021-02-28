Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
28.02.2021 12:19
Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde drift yapan sürücüye 10 bin 169 lira cezai işlem uygulandı.
Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde drift yapan sürücüye 10 bin 169 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü bir aracın vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç ve sürücü tespit edilerek; sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranmak ve drift atmaktan toplamda 10 bin 169 lira cezai işlem uygulandı. - KONYA
Son Dakika Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu