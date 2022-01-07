Son dakika haberleri... Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa uygulanan ceza indirimi Yargıtay'a taşınacak - Son Dakika

Konya Bölge Adliye Mahkemesinin, eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa yerel mahkeme tarafından "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasına itirazları reddetmesi üzerine maktulün ailesinin avukatı Yargıtay'a temyiz dilekçesi verdi.

Avukat Bayram Koyuncu ve Konya Barosu, yerel mahkemenin "sanık Bekir Erkol'un canavarca hisle hareket ettiğini gösterir somut bir delilin olmadığının belirtildiği" kararına itiraz etmiş, istinaf mahkemesine başvurmuştu.

Bölge Adliye Mahkemesi istinaf talebini reddetti.

Dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesi için temyiz dilekçesi veren Koyuncu, AA muhabirine, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürülmesine itiraz etmek için Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurduklarını, buradan olumlu bir geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Olayın takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirten Koyuncu, şöyle konuştu:

"Bu üzücü olayla ilgili olarak yerel mahkemenin oy çokluğuyla verilmiş haksız tahrik ve iyi hal indirimleri nedeniyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına hükmettiği hatalı kararının kaldırılmasını beklerken maalesef İstinaf Mahkemesince istinaf talebimiz reddedilmiştir. Olayda haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinden hiçbirinin uygulanmaması gerekirken yerel mahkemece bu hükümler uygulanmış ve sanığa hak ettiğinden çok az bir şekilde ceza verilmiştir. Haksız tahrik, iyi hal indirimlerinin uygulanması nedeniyle verilen az ceza maktul Tuba Erkol'un yakınlarını derinden üzmüştü. Biz yine olayın takipçisi olacağız sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme suçundan hiçbir şekilde haksız tahrik ve takdiri iyi hal indirimlerinin uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması için kararı Yargıtay'a taşıdık. Yargıtay'ın kadın cinayetlerinin önlenmesi bakımından emsal teşkil edebilecek bir kararı vermesini umuyoruz."

Olay ve dava süreci

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Erkol hakkında, "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 25 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 3 çocuk annesi eşini öldüren Bekir Erkol'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza, uygulanan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürülmüştü.???????

Maktulün ailesinin avukatı Bayram Koyuncu ve Konya Barosu da haziran ayında yerel mahkemenin kararına karşı itiraz dilekçesini sunmuştu.