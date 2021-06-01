Son dakika haber! KONYA'DA EV YANGINI; İTFAİYE EKİBİ DAR SOKAKTAN ZOR GEÇTİ - Son Dakika

KONYA'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Dar sokaktan güçlükle geçerek, sokağa gelen itfaiye ekibi, alevleri yarım saatte söndürdü.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Akburçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boş evden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekibi, hatalı park da yapılan dar sokaktan güçlükle geçti. Hemen müdahaleye başlayan itfaiyeciler, alevleri yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Evde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.