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Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

08.02.2022 10:10
Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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