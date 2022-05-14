Son dakika haberleri | Konya'da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Konya'da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

14.05.2022 12:37
Son dakika haberleri | Konya'da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Konya'nın Kulu ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesinde cadde ve sokaklara kilitli taş döşemesi yapıldığı sırada iş makinesi forklift ile mahalle muhtarı Ali Kümür'ün kullandığı 42 AHY 472 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Kümür, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Konya'da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Konya'da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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