Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

25.06.2022 17:22
Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatında çalışırken göçük altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatında çalışırken göçük altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısında çalışan Mehmet Maral'ın (66) üzerine toprak çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu toprak altından çıkarılan Maral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Mehmet Maral, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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