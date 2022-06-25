Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısında çalışan Mehmet Maral 'ın (66) üzerine toprak çöktü.

Kaynak: AA

Mehmet Maral, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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