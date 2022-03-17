Son dakika haberleri | Konya'da husumetli olduğu komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Konya'da husumetli olduğu komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

17.03.2022 17:00
Son dakika haberleri | Konya'da husumetli olduğu komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri... Konya'nın Seydişehir ilçesinde husumetli olduğu komşusunu silahla öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde husumetli olduğu komşusunu silahla öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Sertel ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Sanık ve husumetlisi olan maktul arasında olay günü tartışma çıktığı, polis memuru sanığın maktulü tabancası ile 5 el ateş ederek öldürdüğü ve daha sonra teslim olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verdi.

Mütalaada sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Sertel savunmasında, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet cezayı, takdiri indirimle 25 yıl hapis cezasına düşürdü.

Seyitharun Bulvarı'nda 29 Eylül'de Mustafa Sertel, aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan tartışmada Sertel, tabancasıyla 5 el ateş ederek Özhelvacı'yı öldürmüştü.

Polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Özhelvacı'yı öldürdüğünü itiraf eden Sertel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Polis Memuru, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Konya'da husumetli olduğu komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika


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