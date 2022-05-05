Son dakika haberleri! Konya'da iki aile arasındaki kavgada gözaltı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Konya'da iki aile arasındaki kavgada gözaltı sayısı 5'e yükseldi

05.05.2022 12:22
Son dakika haberleri! Konya'da iki aile arasındaki kavgada gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Konya'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şemsi Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında çıkan kavgada yaralanan 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişinin, şüpheli Ö.A'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralandığı, 7 kişinin de aileler arasında çıkan arbedede yaralandığı tespit edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 9 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası Ö.A. ve M.I. gözaltına alındı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada B.D, H.K, A.T'yi de "kasten yaralama", "mala zarar verme", "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "kundaklama" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Kavgaya karışan N.K, S.K. ve E.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay

İddiaya göre, iki gün önce Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında kavga çıkmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan aileler, dün aynı sokakta yeniden kavga etmişti.

Taşlı, sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralanmıştı.

Bir şüphelinin havaya rastgele ateş açtığı kavgada atılan taşlar nedeniyle de çevredeki bazı apartman dairelerinin pencere camları kırılmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan şüpheli Ö.A. ile olaya karıştığı iddia edilen M.I'yı gözaltına almıştı.

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Son dakika... Dünür ailelerin kavgasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi Son dakika... Dünür ailelerin kavgasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

kavga, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Konya'da iki aile arasındaki kavgada gözaltı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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