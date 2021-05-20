Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Keramettin K. idaresindeki 42 GBS 15 plakalı ticari taksi, Antalya Caddesi Öğretmenevi Kavşağı'nda Hasan Hüseyin D. (16) idaresindeki 42 ZV 540 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Beyşehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresindeki kazada ise İbrahim Kayihan K'nın kullandığı 42 AGD 008 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen araca çarpmamak için refüje çıktı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araç içerisindeki Safiye A. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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