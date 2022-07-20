Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hacer Yılmaz (29), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Hacer Yılmaz, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika

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