Son dakika haberleri... Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

19.10.2022 09:34
Son dakika haberleri... Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Son dakika haberleri... Konya'da jandarma ekiplerince, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Konya'da jandarma ekiplerince, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Yunak- Akşehir kara yolunda, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, emniyet şeridi ile banketlere duran, hatalı sollama yapan ve hız kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirdi.

Uygulama noktasındaki jandarma ekipleri, kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılarda bulundu.

Kurallara uymayan sürücülere ise idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

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