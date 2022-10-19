İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Yunak- Akşehir kara yolunda, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, emniyet şeridi ile banketlere duran, hatalı sollama yapan ve hız kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

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