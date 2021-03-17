KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor

17.03.2021 12:11

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Ümmühan Aygünüş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle hayalini kurduğu hamur işleri ve ev yemekleri yaptığı iş yerinin sahibi oldu.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Ümmühan Aygünüş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle hayalini kurduğu hamur işleri ve ev yemekleri yaptığı iş yerinin sahibi oldu.

Daha önce farklı sektörlerde çalışan 39 yaşındaki Aygünüş, ev ziyaretlerinde yaptığı hamur işlerini beğenen akrabalarının "Bir iş yeri aç, biz de alıp sana katkıda bulunalım, bu işi güzel yapıyorsun." telkinlerine kayıtsız kalamadı.

Başvurduğu KOSGEB'den aldığı destek ve girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu olan Aygünüş, her sabah severek gittiği börek evinde iki çocuğu ve bir elemanının da çalışmasına rağmen siparişlere yetişemediği için yanına bir çalışan daha almayı ve daha büyük bir dükkana geçmeyi hedefliyor.

Aygünüş, AA muhabirine, bir sac ve senitle (üzerinde yufka açılan tahta) başladığı işinin büyümesi aşamasında eşi, çocukları ve kardeşlerinden kuvvet aldığını söyledi.

KOSGEB'in desteğiyle gerekli araç gereçleri temin ettiğini belirten Aygünüş, "4 yıl içinde makinelerimi aldım, iş gücüm arttı. KOSGEB'in bana büyümede ve işlerimi ilerletmede çok faydası oldu." dedi.

"Müşteriye 'hayır' demiyorum"

Aygünüş, sipariş üzerine çalıştığını ve ürünlerini taze olması için günlük ürettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Dükkanı 07.30'da açarız, sağ ayakla içeri gireriz, hamur işlerini hazırlamaya başlarız, öğlene doğru da sulu yemeklerimizi hazırlamaya başlarız. Bazlama, yufka, lavaştan sıkma, bazlamadan tost, saç böreği çeşitleri, su böreği, el yapımı mantı, yaprak sarması, lahana dolması, gevrek, kuru pastalar, sigara böreği, baklava çeşitleri yapıyoruz. O gün ne sipariş geldiyse onu çıkartıyoruz. Mutlaka onun ustasını buluyorum en iyi şekilde öğrenip, müşteriye 'hayır' demiyorum. Tatlıdan tuzluya ev yemeklerinden hamur işlerine kadar her şey var."

Ankara bazlamasını "Daha iyi nasıl yapabilirim?" düşüncesiyle eşiyle bu kente bile gittiğini aktaran Aygünüş, ustalık, aşçılık belgesi gibi belgeler aldığını, kendisini geliştirmek için farklı ustalarla çalıştığını ve yeni teknikler öğrenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Durmuyorum, daha iyi nasıl yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim, diye birçok ustayla çalışıyorum. Hangi usta nasıl işlemler yapıyor izliyorum. Buradaki hiçbir üründe katkı maddesi yok. Evimizde nasıl yapıyorsak burada da aynı şekilde yapıyoruz. Burada yaptığım bütün ürünleri çocuklarıma, misafirlerime gönül rahatlığıyla yedirebiliyorum, bu benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"2 saatlik uykuyla çalıştığımı biliyorum"

Kadınların kendine güvenerek başarılı olduğu alanı keşfetmeleri gerektiğini vurgulayan Aygünüş, şöyle konuştu:

"Kadın isterse, çalışırsa yapar. Şimdi yeri geliyor, 3-4 gün dükkandan çıkmıyorum, 2 saatlik uykuyla çalıştığımı biliyorum. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştığın zaman kazanamayacağın hiçbir şey yok. Bütün kadınların kendine özgü bir meziyeti vardır. Biri pastada çok iyidir, diğeri sulu yemekte... Sadece yemek anlamında da değil biri nakış üzerinde güçlüdür. Önemli olan cesaret edip onu ortaya dökebilmek bir de çalışmak. Çalışmak, kendindeki başarıyı görmek çok önemli. Çalışmakla insan yıpranmaz, çalışmak insanı ayakta tutar. Kadınlara önerim korkmasınlar, cesaret etsinler. Birçok erkekten daha başarılıyız."

KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor
KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor
KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor
KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor

Girişimcilik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor - Son Dakika


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