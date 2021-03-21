Konya'nın Beyşehir ilçesinde, merdivenden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'de bir apartmanda evden çıkan annesinin peşinden giden F.D.T adlı çocuk, merdivenleri inmek istediği sırada düştü.
Başından yaralanan F.T.D, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, buradaki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Konya'da merdivenden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika