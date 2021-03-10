Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı - Son Dakika

Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
10.03.2021 22:45
Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandıKONYA'da Miraç Kandili programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.
Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
KONYA'da Miraç Kandili programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.
Kentte camilere gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı. Namazın ardından da dua edildi. Kandil programı sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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