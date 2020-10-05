Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde kullanılmayan ve kime ait olduğu belirlenemeyen bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müstakil ev tamamen yandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.