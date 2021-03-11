Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Abdullah Erbayram idaresindeki 26 TK 845 plakalı otomobil, D-300 Karayolu Kavşağı'nda, Ali Darı'nın kullandığı 45 DB 776 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hatice (27), Azime (9), Ebrar (2) ve Osman Erbayram (12) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan vücudunda kırıklar bulunan Osman Erbayram Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika