Son dakika haberleri... Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

20.10.2022 15:10
Son dakika haberleri... Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Son dakika haberler: Konya'nın Meram ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Burcu Ç. (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yanılmazer, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Burcu Ç, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

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