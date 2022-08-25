Son dakika haberleri | Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

25.08.2022 14:10
Son dakika haberleri | Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberine göre Konya'da birçok hırsızlığa karışan şüpheli, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Konya'da birçok hırsızlığa karışan şüpheli, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve motosikletlerin çalınması gibi ilçedeki 5 hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Barış K. olduğu tespit edildi.

Hırsızlık, uyuşturucu bulundurma, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve benzeri birçok suçtan kaydı bulunan Barış K, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, suçunu itiraf ettiği ve çaldığı eşyaları tanımadığı kişilere sattığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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